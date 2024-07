Centrocampista polivalente, Lordkipanidze è un nuovo giocatore del Ravenna

Il Ravenna annuncia di avere trovato l’accordo con David Lordkipanidze per il suo tesseramento in giallorosso. Centrocampista polivalente di grande intensità è nato in Georgia nel 2001, dopo la trafila nelle giovanili della Dinamo Tiblisi arriva in Italia nel settore giovanile neroazzurro dell’Atalanta. In seguito una importante carriera, nonostante la giovane età, in serie D con le maglie di Breno, Carpi, United Riccione, Pistoiese e Sanremese. Abile nell’inserimento non disdegna cercare il gol da fuori grazie al tiro secco e potente, doti che unite alla duttilità rappresenteranno una freccia in più nella faretra a disposizione di Mauro Antonioli.