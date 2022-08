Calcio, Luca Magnanini torna al Ravenna: "Una scelta di cuore"

Il Ravenna comunica di avere provveduto al deposito della documentazione per il tesseramento di Luca Magnanini. Per lui si tratta di un ritorno in giallorosso dopo la breve parentesi della passata stagione quando, dopo sole tre gare, un grave infortunio al ginocchio l'ha costretto ai box per la restante parte del campionato. Dopo una lunga riabilitazione torna a disposizione di Serpini con l'obbiettivo di riprendere il cammino in giallorosso dove si era bruscamente fermato.

Decisamente raggiante al ritorno al Ravenna, Magnanini ha commentato così alla firma del contratto che lo legherà ai colori giallorossi fino al termine della stagione: "Volevo ripartire dal Ravenna dove avevo lasciato. Mi ero trovato subito bene con la società, lo staff ed i compagni, è stata quindi decisamente una scelta di cuore. E' successo tutto molto velocemente, appena mi ha contattato il Direttore non potevo non scegliere Ravenna e la mattina successiva mi sono fatto subito trovare pronto per il primo allenamento e per l'amichevole di Crema".