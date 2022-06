Calcio, Lussignoli resta al Ravenna: "Non ho mai avuto dubbi"

Il Ravenna annuncia di avere trovato l’accordo per la permanenza di Andrea Lussignoli anche nella prossima stagione sportiva. Il centrocampista bresciano nella passata stagione ha collezionato 36 presenze in campionato trovando la rete in una occasione e regalando 5 assist ai propri compagni. Mezz’ala o regista ha dimostrato di potere disimpegnarsi egregiamente anche come esterno di difesa.

Soddisfatto del rinnovo il giocatore: ”Sono molto felice di rimane un altro anno al Ravenna e di avere trovato l‘accordo con la società. Non ho mai avuto dubbi su Ravenna, mi sono sempre trovato benissimo come ambiente e come società. Voglio riconfermarmi in questa società così importante e fare ancora meglio".