Ravenna calcio, Davide Macrì passa al Trastevere

Il Ravenna FC comunica che è stato definito il passaggio di Davide Macrì al Trastevere. Il giocatore termina l'esperienza in giallorosso con una rete e 5 assist all'attivo nelle 14 apparizioni in campionato. "Ringraziando Davide per l’abnegazione dimostrata con la maglia giallorossa - scrive il club - gli auguriamo le migliori fortune per il proseguimento della carriera".