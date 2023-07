Calcio, Magnanini confermato al Ravenna per un'altra stagione

Il Ravenna comunica di avere raggiunto l’accordo per la permanenza di Luca Magnanini che resterà un giocatore giallorosso fino al termine della stagione. Cresciuto come centrocampista esterno nel settore giovanile dell’Imolese, con il passare delle stagioni Magnanini ha arretrato la propria posizione in campo arrivando in giallorosso nella stagione 2021-22 per disimpegnarsi come terzino sinistro. Stagione conclusa purtroppo anzitempo per via di un brutto infortunio al ginocchio.

Superati i problemi fisici è stato confermato al Ravenna anche nella scorsa stagione nella quale ha saputo conquistare un posto nello scacchiere giallorosso occupando la posizione del braccetto di centro sinistra della difesa a tre, disputando 26 gare di campionato con un ottimo rendimento. Sarà da lunedì a disposizione di mister Gadda che ne ha sempre apprezzato le doti tecniche e caratteriali.