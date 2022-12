Eccellenza, Nicola Maretti e Daniel Cappello passano al Classe

Primi due innesti per il Classe, impegnato nella lotta salvezza nel girone B di Eccellenza: alla corte di Mister Succi approdano l'esterno Nicola Maretti e il difensore Daniel Cappello. Entrambi classe '99, Maretti è un esterno destro cresciuto nelle giovanili del Cesena, ha poi indossato le maglie del Pavia ed Alfonsine in Serie D, ed in Eccellenza di Del Duca Grama e Cattolica. Cappello, difensore centrale, torna a vestire biancorosso dopo le esperienze di Alfonsine e Vis Novafeltria.