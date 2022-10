Calcio femminile, Ravenna che ferma la capolista Napoli

Un Ravenna Women che non demorde fino alla fine e ferma sull'1-1 la capolista Napoli. Elisa Mariani trova il pareggio battendo Tasselli al 37’ del st, crescono le giallorosse. Cresce l’intesa tra le leonesse che si ritrovano sul campo con facilità in un primo tempo dominato da pressing alto e verticalizzazioni improvvise. Non trovano il tap-in vincente la doppia conclusione di Mariani Elena (imbeccata da una giocata sontuosa di Barbaresi) e l’occasione di Scarpelli entrambe respinte da Tasselli. Goal mangiato goal subito: al 35’ su fallo laterale Gomez impegna Vicenzi che respinge trovando Adam smarcata lesta a siglare il vantaggio del Napoli al primo tiro in porta. Un assist di Barbaresi su Carrer non riesce a trovare goal. Gomez di testa sfiora il raddoppio.

Nel secondo tempo il Napoli non incide e il Ravenna alzando il baricentro raggiunge il pareggio con Elisa Mariani al 37’. Un gran punto per una grande gara di un Ravenna in crescita. La strada è lunga: domenica prossima c'è il derby col Cesena.

Tabellino

Ravenna – Napoli: 1 – 1

Campo Sportivo M.Soprani - San Zaccaria (RA)

Reti: 35’ pt Adam (NA), 37’ st Mariani Elisa (RA)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Tonelli, Barbaresi, Domi, Scarpelli (27’ st Burbassi), Carrer (49’ st Carli), Mariani Elisa, Gianesin, Mariani Elena (35’ st Candeloro), Giovagnoli, Raggi, Vicenzi

A disposizione: Mascia, Casarasa

All. Massimo Ricci

SSDARL NAPOLI FEMMINILE

Tasselli, Dulcic (22’ st Mauri), Di Bari, Gomes (36’ st Pinna), Gonzalez Rodriguez, Oliva (1’ st Illiano), Nozzi, De Sanctis, Adam (22’ st Tamborini), Franco, Ferrandi

A disposizione: Di Marino, Albertini, Copetti, Strisciuglio, Landa

All. Dimitri Lipoff

Ammonite: Raggi (RA), Tasselli (NA), Di Bari (NA), Nozzi (NA)