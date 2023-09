Eccellenza, Russi sconfitto in casa dal Masi Torello

Sconfitta interna per il Russi, che cede di misura al Masi Torello. La squadra di casa amministra la partita gestendo il pallone, lasciando agli ospiti la sola possibilità di colpire in contropiede. Al 21’ palla lunga dalla difesa, Bungaja non preciso lascia la palla nei piedi di Fregnani che con un filtrante preciso manda in porta Bonenti, Sarini lo atterra e calcio di rigore. Dal dischetto il numero 9 ospite non sbaglia e porta in vantaggio il Masi Torello. Il Russi ci prova con Pescatore e Marra ma le rispettive conclusioni sono imprecise e non si rendono pericolose. Il secondo tempo è fotocopia del primo, gli ospiti superano la metà campo solo in una occasione, ma trovano Sarini prontissimo a respingere il colpo di testa del numero 9 lasciando il risultato invariato. Il Russi ci prova, ma non riesce a trovare il guizzo vincente, pericoloso Salomone che coglie una traversa. Finisce con una sconfitta per i padroni di casa che si devono arrendere ad un ostico Masi Torello, bravo a sfruttare l’unica occasione che gli si è presentata nel corso dei 90 minuti.

Tabellino

RUSSI 0

MASI TORELLO 1

RUSSI: Sarini, Bungaja, Gregorio, Bergamaschi, Dradi, Savini (12’st Gualandi), Cobrescu (26’st Bosi),

Pescatore (15’st Santomauro), Marra, Salomone, Crispino (31’st Saporetti).

A disposizione: Cicognani, Nicolosi, Gualandi, Calderoni, Manara, Santomauro, Ferunaj, Bosi, Saporetti.

Allenatore: Rossi Roberto

MASI TORELLO: Campi, Valesani, Medi. Molossi, Di Bari, Nappi, Bonenti, Quarella (41’st Salonia), Fregnani,

Grimandi, Maione (29’st Righetti).

A disposizione: Battara, Costati, Bucchi, Righetti, Zaffi, Vallesani, Salonia, Toffano, Lolli

Allenatore: Galletti Nicola

Arbitro: Roli di Modena

Reti: 21’pt Fregnani

Ammoniti: Sarini, Savini, Molossi, Bonenti

Recupero: 1’ pt, 6‘ st