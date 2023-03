Cinque reti tutte nella ripresa, il Sanpaimola viene sconfitto dal Masi Torello

Con una ripresa ricca di ben 5 reti complessive, termina un match che vede esultare il Masi Torello che si porta a casa l’intera posta in palio, ai danni di un Sanpaimola che avrebbe meritato, quantomeno, un pareggio. Un primo tempo abbastanza misero di occasioni da gol con un ritmo piuttosto basso che non aiuta certamente lo spettacolo. La ripresa, invece, è bella viva fin dalle prime battute, con il Masi Torello che scappa sul 2-0 con una doppietta del proprio capocannoniere Fabio Cazzadore (match winner di serata), abile a sfruttare qualche errore difensivo.

Verso la mezzora arriva la rete di Younes El Bouhali, al primo sigillo in campionato, che offre speranza agli ospiti. Sulla spinta di una pressione alta a tutto campo, il Sanpaimola pesca il pareggio con il rigore realizzato dal bomber Federico Bonavita (2-2) a 8’ dal triplice fischio. Ma sul più bello arriva la stangata del 3-2 per il Masi Torello che festeggia la tripletta di Cazzadore che vale la vittoria.

In una giornata in cui il Progresso viene fermato sul pareggio dal Sant’Agostino e il Russi dal Coriano, sarebbe stato molto importante incrementare i punti in classifica, ma ora lo è altrettanto pensare immediatamente alla gara di domenica 2 aprile, al “G.Buscaroli” di Conselice contro il Cattolica alla quart’ultima stagionale e penultima in casa. Calcio d’inizio alle ore 15,30.

Tabellino

MASI TORELLO-SANPAIMOLA 3-2 (p.t. 0-0)

Reti: 55’ Cazzadore (M), 61’ Cazzadore (M), 71’ Y.El Bouhali (S), 82’ rig. Bonavita (S), 85’ Cazzadore (M).

Espulsi: 68’ Vanzini (M), 83’ Molossi (M)

Masi Torello: Campi, Sarto, F.Franceschini, Valesani, Catozzo (64’ Maneo), Molossi, De Angelis, Zaffi (82’ Castelli), Mangherini (74’ Caruso), Vanzini (51’ Vallesani), Cazzadore (93’ S.Franceschini). A disp: Battara, Benini, Quarella, Fregnani. All: Rambaldi

Sanpaimola: Baldani, Landini, Viola (79’ Carbone), Sabbioni (77’ Scala), Mazza (57’ Y.El Bouhali), Succi, A.El Bouhali (46’ Turrini), M.Alessandrini (57’ Fiengo), Bonavita, Derjai, S.Alessandrini. A disp: Lofiego, Raffuzzi, Graci, Gasparri. All: Orecchia

Arbitro: sig. Zampini di Ravenna