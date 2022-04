Promozione, il Cervia espugna Massa Lombarda e si porta in zona playoff

Il Dini e Salvalai si tinge di gialloblù. Contro una delle corazzate del girone il Cervia sfodera un’altra prova di carattere, grinta e cuore e va ad imporsi per 2-1. La squadra di Buonocore ha cambiato passo in questo 2022 ed è un osso duro per tutti. Cervia che agguanta il Mesola a quota 34 punti in quinta posizione, l'ultima utile per i playoff.

Inizio in salita per i gialloblù che subiscono gol da Derijai. Il Cervia non demorde ed al 35′ impatta. Lusa compie un miracolo su Alberani, poi sul successivo cross Primitivi è preciso ed impatta. Ripresa con le due squadre che se la giocano. Il Cervia è abilissimo in contropiede ed all’80’ trova lo scatto decisivo. Alberani manda al bar il suo difensore ed infila Lusa. Reagisce il Massa, tuttavia a rischiare di segnare è ancora la squadra ospite con Mancini. Minuti finali da palpitazioni, ma è il Cervia ad alzare le braccia al cielo.

Tabellino

MASSA LOMBARDA: Lusa, Braccioli, Marzocchi, Ghini, Hysa, Giuliani, Scala, Derijai, Tosi, Ferri, Nico A disp: Montroni, Ballarin, Taroni, Tola, Bonora, Giovannini, Valtancoli, Sola, Colino All Scozzoli

CERVIA: Calderoni, Ceccarelli, Di Gilio, Cialotti, Muccioli, Vitali, Lago, Godoli, Mancini, Alberani, Primitivi A disp: Braggion, Merloni, Brunetti, Bondi, Brando, Candoli, Montalti, Zattini, Fusaroli All Buonocore

Marcatori: 10′ Derjai, 35′ Primitivi, 80′ Alberani

Ammoniti: Hysa, Ferri, Alberani, Cialotti, Di Gilio