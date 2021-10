Promozione, il Massa Lombarda fallisce un rigore e viene sconfitto dalla Comacchiese

Sconfitta interna per i ragazzi bianconeri del Massa Lombarda, che perdono 1-2 contro un'ottima Comacchiese. Partono meglio gli ospiti, dopo pochi minuti pericolosi con un tiro dal limite, ma Lusa devia in angolo. Al 19' arriva il vantaggio ospite, errore difensivo bianconero, imbucata verso la porta per Neffati, che davanti a Lusa tira spiazzandolo, cerca il recupero Braccioli, che mette la palla nella propria rete. Reazione Massa Lombarda, al 26' bello scambio al limite tra Braccioli e Derjai, il numero 8 bianconero a tu per tu con Cottignoli trova il pareggio. Partita aperta sui due fronti, al 35' pericolosa la Comacchiese, il colpo di testa di Farinelli sugli sviluppi di un angolo viene ribattuto sulla linea di porta. Al 43' occasione per il Massa, lancio per Colino dentro l'area, ma il suo tiro da posizione defilata finisce sul fondo.

Secondo tempo che riparte sull'1 a 1, ci prova Derjai a sbloccare la partita al 58' ma il suo tiro da dentro l'area è centrale. Al 61' ci prova Sabbioni dal limite, ma la palla finisce sul fondo. Al 70' doccia ghiacciata per i bianconeri, ripartenza ospite su una punizione non fischiata, Lusa compie una gran parata su tiro dal limite, ma la palla finisce nei piedi di Luciani che a porta vuota realizza il gol dell'ex. 8' dopo incursione solitaria di Derjai, che viene steso dentro l'area. L'arbitro decreta il rigore. E' Derjai che si incarica della battuta, ma l'estremo difensore è bravo a deviarla in angolo. Prossimo impegno del Massa domenica 31 ottobre in trasferta contro il Cervia.