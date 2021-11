Primo tempo choc, Cervia che ne incassa 4 al Todoli dal Massa Lombarda

Squadra in casa

Un primo tempo negativo respinge il Cervia che incassa il ko interno col Massa Lombarda, una delle formazioni più attrezzate del torneo. La contesa si sblocca al 15′ quando Deriaj supera Braggion in uscita. Il gol mette in difficoltà i gialloblù che 4′ dopo subiscono il raddoppio con Ghini di testa. Mancini cerca di dare una scossa alla contesa, ma al 45′ Giuliani si procura un rigore che Colino trasforma. Match compromesso nonostante l’impegno dei padroni di casa nella ripresa non manchi. Al 63′ però Tosi anticipa tutti e sigla il definitivo 4-0. Nel prossimo turno il Cervia sarà di scena sul campo del Reno, mentre il Massa ospiterà il Faenza nell'anticipo di sabato pomeriggio.

Tabellino

CERVIA-MASSA LOMBARDA 0-4

CERVIA: Braggion, Acquafredda, Vitali, Merloni, Krastev, Ceccarelli, Novelli, Meoni, Brunetti, Ndoka, Mancini A disp: Calderoni, Ilboudo, Alvisi, Lago, Muccioli, Di Gilio, Corzani, Calandra, Bondi All Bonacci

Massa Lombarda: Lusa, Braccioli, Marzocchi, Ghini, Hysa, Giuliani, Sabbioni, Deriaj, Tosi, Colino, Sona A disp: Montaguti, Torreggiani, Campomori, Grandi, Scala, Strazzari, Maranini, Keita, Ferri All Scozzoli

Marcatori: 15′ Deriaj, 19′ Ghini, 45′ Colino (rig), 63′ Tosi

Ammoniti: Novelli, Merloni, Braccioli