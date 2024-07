Calcio, a centrocampo il Ravenna conferma Matteo Mandorlini

Il Ravenna annuncia di avere trovato l’accordo con Matteo Mandorlini per la sua permanenza in giallorosso. Arrivato in corso d’anno nella precedente stagione quest’anno sarà da subito a disposizione di Mister Antonioli e potrà iniziare la preparazione con i compagni, aggiungendo al gruppo un bagaglio di esperienza che ha pochi rivali nella categoria e candidandosi come un elemento fondamentale della mediana giallorossa. Dopo avere indossato maglie di piazze prestigiose come Padova, Brescia e Spezia, solo per citarne alcune, anche nella prossima stagione potrà contribuire con leadership e carisma a portare avanti gli obbiettivi ambiziosi del Ravenna, squadra della sua città.