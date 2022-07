Un giovane dell'Empoli per la porta del Ravenna: arriva Fontanelli in prestito

Il Ravenna annuncia di avere trovato l’accordo con l’Empoli per il passaggio a titolo temporaneo del portiere Mattia Fontanelli in giallorosso. Nato nel 2004 a Rignano sull’Arno, dopo i primi passi nella squadra della propria città a 9 anni passa all’Empoli dove prosegue tutto il percorso nel settore giovanile toscano fino alla Primavera. Per lui è la prima esperienza in una prima squadra.

Le prime parole del giovane neo portiere giallorosso: “E’ per me la prima esperienza lontano da casa, arrivo molto motivato in una società seria, importante ed ambiziosa cercando di dare il massimo e di affrontare con il piede giusto questa nuova sfida. Anche il mio ex mister della Primavera Buscè mi ha parlato molto bene della città e non vedo l’ora di difendere questi colori.”