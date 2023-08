Calcio, per la corsia di sinistra il Ravenna prende in prestito Marino dalla Juventus

Il Ravenna comunica di avere raggiunto l’accordo per il passaggio di Mattia Marino a titolo temporaneo dalla Juventus fino al termine della stagione. Esterno mancino dotato di grande corsa, è nato nel 2005 a Reggio Emilia, dopo il fallimento della Reggiana passa al Bologna dove viene prelevato dalla Juventus con la quale prosegue il suo percorso nel settore giovanile fino all’under 17. Nella passata stagione il passaggio in prestito al Parma con il quale ha disputato il campionato under 18 scendendo in campo in 23 occasioni.