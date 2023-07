Nuovo innesto per l'attacco del Ravenna: tesserato Mattia Tirelli

Il Ravenna annuncia di avere raggiunto l’accordo con Mattia Tirelli che si legherà al club fino al termine della stagione. Si tratta di un giovane attaccante classe 2002 che può giocare sia come esterno offensivo che come punta. Selezionato dalla Feralpisalò a 10 anni, Tirelli ha seguito il percorso nel settore giovanile dei gardesani fino all’esordio in prima squadra contro il Fano nel 2019. In seguito una esperienza nella primavera della Fiorentina con la quale ha conquistato una Coppa Italia prima di due stagioni in serie D con le maglie di Real Calepina e Brusaporto.