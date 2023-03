Eccellenza, il Medicina espugna e fa scendere dal podio il Russi

Sconfitta interna per il Russi, che cede 2-1 al Medicina e scende al quarto posto facendosi scavalcare dal Sanpaimola. Mercoledì sera amaro per i falchetti che fanno tutto da soli, dopo soli 3 minuti si complicano la partita con Sarini che si addormenta con la palla tra i piedi, Boschi ne approfitta e con un rimpallo fortunato la mette in rete. Sono i padroni di casa che fanno la partita, provando a impensierire la retroguardia del Medicina che dopo il vantaggio si è chiusa a riccio senza lasciare spazi e cercando solo di ripartire con lanci lunghi. Russi arrembante, crea numerose occasioni dentro l’area spesso interrotte con interventi non del tutto regolari, ma il signor Fundarotto della sezione di Ferrara erroneamente non assegna nessun calcio di rigore. Numerosi i tiri in porta che trovano sempre pronto un ottimo Stanzani impedendo così di trovare il pareggio; ci prova anche Gasperoni con un tiro a giro da limite dell’area, quest’ultimo però si stampa sulla traversa. A 2 minuti dallo scadere il Russi trova il pareggio con Saporetti, ennesima palla in area, numerosi i tentativi di battere a rete, l’ultimo è l’11 arancione che mette il risultato sul 1-1. A tempo scaduto Sabbatani cade a metà campo, l’arbitro concede calcio di punizione e fa battere, sugli sviluppi Guarino devia di testa e Sabbatani tutto solo da fuori area insacca dopo aver impattato malamente il pallone. Risultato finale di 2-1 che vede tra le statistiche 2 tiri nello specchio per gli ospiti che ad ogni modo si portano a casa i 3 punti.

Tabellino

RUSSI 1

MEDICINA 2

RUSSI: Sarini, Gualandi (1’st Giunchi), Manara (33’st Amaducci), Bungaja, Rossi, Guarino, Garavini, Brigliadori, Gasperoni, Saporetti.

A disposizione: Catalano, Giunchi, Santomauro, Mancini, Amaducci, Bezzi, Salomone, Bosi, Ferunaj

Allenatore: Farneti Oscar

MEDICINA: Stanzani, Albi, Castagnini G. (4’st Rocchi), El Abbassi (23’st Savini), Castagnini R. (9’st Guidi), Tonelli, Barbaro, Mezzetti, Sabbatani, Boschi (40’st Montalbani), Randi (34’st Dradi).

A disposizione: Palermo, Dradi, Savini, Rocchi, Nerzu, Montalbani, Guidi Rubino, Cusimano.

Allenatore: Geraci Giangiacomo

Arbitro: Liberio Fundarotto di Ferrara

Reti: 3’ pt Boschi, 43’ st Saporetti, 50’ st Sabbatani

Ammoniti: Tonelli, Ferretti, Randi, Montalbani

Recupero: 0’ pt, 5‘ st