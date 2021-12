Calcio, Mendicino rinforza il pacchetto offensivo del Ravenna

Nuova punta per mister Dossena, che potrà contare anche su Ettore Mendicino. Attaccante nato a Milano nel 1990 è cresciuto nel settore giovanile della Lazio prima di una lunga esperienza lungo tutta la penisola. Sono oltre 300 le presenze tra i professionisti impreziosite da 56 reti. Nel suo curriculum anche 4 presenze in serie A con i biancocelesti e l’accoppiata campionato-coppa Italia serie C con la Salernitana. Indosserà la maglia numero 9.