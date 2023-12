Promozione, il Faenza torna da Misano con un punto

Più complicata del previsto la partita del Faenza che riesce a pareggiare 1-1 a Misano nel recupero. Per quanto espresso dalle due squadre, il risultato è giusto, anche se i manfredi si rammaricano per due nitide ghiotte occasioni non sfruttate. La gara è stata vivace con i padroni di casa, apparsi in netta crescita, subito propositivi. Il debuttante portiere faentino Ruffilli viene impegnato severamente nell’arco di pochi minuti. Una combinazione tra Romildo e Traini porta al tiro l’esperto attaccante di casa, ma pronta è la risposta di Ruffilli che poi si ripete bloccando a terra la successiva conclusione del guizzante Gravina. Ci prova poi il centrale difensivo Rea, ma la conclusione è alta. Per il Faenza l’unica vera conclusione è di Tuzio, ma Navarro blocca.

Nel secondo tempo parte forte il Misano che passa al sesto minuto al termine di una azione insistita avviata da Traini che fa da sponda per il tiro di Gravina, ribattuto, ma sulla respinta si avventa Laro che in diagonale trafigge Ruffilli. La risposta del Faenza è progressiva perché i biancoazzurri ospiti prendono il controllo, anche senza concludere molto a rete. L’occasionissima arriva con il cross rasoterra perfetto di Gjordumi, ma Lucarelli, in pratica a un metro dalla linea, colpisce male e manda il pallone incredibilmente sopra la traversa. E’ poi lo stesso fantasista Gjordumi a liberarsi bene in area, ma concludere debolmente di sinistro, permettendo così a Navarro di deviare il pallone in angolo. Il Misano in alleggerimento prova a pungere con Tonelli, ma la sua conclusione dalla distanza non impesierisce Ruffilli. Dopo non aver sfruttato due grandi opportunità, il Faenza non si perde d’animo e ha la possibilità di spingere ancora di più quando il Misano rimane in dieci effettivi per la seconda ammonizione e conseguente espulsione di Antonelli. L’allenatore manfredo Vezzoli opera il cambio poi vincente, inserendo il centrocampista offensivo Benini al posto del centrale difensivo Karaj, spostando al suo posto Prati. L’assetto tattico porta il Faenza a guadagnare metri e trovare il pari. Azione sulla fascia di Tuzio che mette al centro dove Pezzi tira, respinta della difesa, ancora conclusione di Gjordumi che trova Rea sulla linea a ribattere, ma arriva Benini che di destro insacca. La squadra biancoazzurra perde temporaneamente la testa della classifica superata dalla Sampierana, vittoriosa di misura in trasferta a Bellariva. Il duello prosegue. Nel prossimo turno, il 17 dicembre, per il Faenza ultima partita dell’anno al “Bruno Neri” con il Forlimpopoli, reduce da una squillante vittoria 3-0 e terza forza del torneo.

Tabellino

Misano - Faenza 1-1

Misano: Navarro, Laro, Bergoglio, Sanchez, Antonelli, Rea, Mazzoni, Dhamo, Traini, Gravina (44’ st De Maria), Romildo (24’ st Tonelli). A disposizione: Ferri, Glecio, Maltoni, Delbianco, Castro, Gasparini, Del Bue. All Argila Arque

Faenza: Ruffilli, De Marco, Gimelli, Gabrielli, Karaj (25’ st Benini), Prati, Tuzio, Bertoni, Lucarelli, Pezzi, Gjordumi. A disposizione: Fabbri, Brusi, Caroli, Manaresi, Zani, Albonetti. All. Vezzoli

Arbitro: Pecoro di Cesena – assistenti: Latorre di Rimini e Vigile di Cesena

Reti: 6’st Laro, 46’ st Benini

Espulso: Antonelli (doppia ammonizione)

Ammoniti: Traini, Sanchez; Tuzio, Gimelli, Lucarelli

Angoli: 1-7