Momento difficile per il settore giovanile del Faenza

Non esaltanti i risultati delle giovanili del Faenza calcio. L’Under 19 Juniores del Faenza di Nicola Cavina dopo la conclusione del girone di andata al secondo posto a due punti dal SanpaImola, tornerà in campo tra un mese l’8 gennaio al “Neri” contro il Bagnacavallo per la prima gara del girone di ritorno. L’Under 17 Elite (2005) di Alberto Fiorentini perde 3-1 in casa della Savignanese: unico gol segnato da Emiliani. Ultima gara dell’anno il 19 dicembre (ore 10.30) al “Bruno Neri” contro il Sanpaimola.

L’Under 16 regionale (2006) di Matteo Negrini supera agevolmente 3-2 il Cattolica in trasferta con le marcature di Zoli, Savorani e Balanti su rigore e nella prima giornata di ritorno impatta 1-1 con il Forlimpopoli grazie al gol di Sirotti. Il 19 dicembre (ore 10.30) i giovani biancoazzurri saranno impegnati a Forlì contro la Pianta, poi la sosta fino a metà gennaio. L’Under 15 Elite (2007) di Alessandro Fabbri perde in casa al “Bruno Neri” 1-3 contro la Savignanese, prima del ritorno. A segno Monti per i manfredi. Si conclude l’anno il 19 dicembre (ore 10.30) in trasferta in casa del Sanpaimola.