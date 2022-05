Promozione, Alessandro Moregola è il nuovo allenatore del Fosso Ghiaia

Sarà Alessandro Moregola l'allenatore del Fosso Ghiaia per la stagione 2022/23. Il tecnico è stato alla guida del Faenza nelle ultime due stagioni, i manfredi lo avevano esonerato lo scorso settembre. Moregola dovrà condurre il suo nuovo club alla salvezza, cercando di migliorare il decimo posto della stagione appena conclusasi, primo piazzamento utile per non disputare i playout. "Ad Alessandro ed al suo staff i migliori auguri per un'annata piena di soddisfazioni sportive" scrive il Fosso Ghiaia in una nota su Facebook.