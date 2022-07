Un centrocampista offensivo per il Ravenna, ecco Abbey: "Non vedo l'ora di lavorare con mister Serpini"

Il Ravenna annuncia di avere depositato il tesseramento di Moses Abbey, che vestirà giallorosso nella prossima stagione. Centrocampista offensivo o trequartista Moses, nato ad Accra in Ghana nel 2002, può disimpegnarsi anche come mezz’ala dalle spiccate doti di inserimento. Nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Rende totalizzando complessivamente 35 presenze con 4 gol e 5 assist.

“So che il Ravenna FC è una grande squadra” commenta il nuovo giallorosso dopo la firma, “Appena ho ricevuto questa proposta non ci ho pensato due volte ad accettare e sono molto onorato di potere fare parte di questa società. Sono qui per fare del mio meglio e cercare di dare il giusto contributo alla squadra. L’obbiettivo è cercare di fare un campionato di vertice come diversamente non potrebbe essere in una piazza come Ravenna. Non ho ancora conosciuto personalmente mister Serpini, ma me ne hanno parlato molto bene e non vedo l’ora di lavorare con lui".