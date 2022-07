Calcio femminile, nascono le United Romagna Women: "Obiettivo creare una realtà solida"

Con l'iscrizione alla Lega Nazionale Dilettanti avvenuta nei giorni scorsi, nascono ufficialmente le United Romagna Women. La società avrà sede ufficiale e campo da gioco a San Zaccaria di Ravenna, rinnovando così la tradizione legata al calcio femminile che ha visto il Centro Sportivo "Massimo Soprani", nel recente passato, protagonista della massima serie per quattro anni. Le United Romagna Women nascono come collaborazione fra le Saline Romagna Women e la società San Zaccaria. La condivisione dei valori, della storia e delle capacità delle due società sono la base di partenza di un progetto sportivo comune di spessore e di lunghe prospettive. L'impianto di San Zaccaria darà la possibilità di contare su una struttura di alto livello per la crescita di tutto il comparto sportivo che ad oggi conta già più di ottanta atlete.

"Un progetto tutto dedicato esclusivamente al settore femminile che vedrà le United Romagna Women affrontare la nuova stagione sportiva con l'obiettivo di partecipare a tre campionati di differenti categorie (Eccellenza, U19 e U15) e gettare da subito le basi per creare una realtà solida, capace di conquistare sul campo i propri successi. Per farlo sappiamo di poter contare su un gruppo di atlete in cui convivono calciatrici esperte e giovani grintose con un futuro certo, ma anche su uno staff tecnico e di dirigenti che da subito hanno sposato il progetto con grande passione". Con queste parole la neonata società spiega l'entusiasmo che ruota intorno al progetto che, a poche settimane dalla nascita, già vive un grande fermento per la nuova stagione. Al fianco della presidenza fra i soci fondatori della società e i più stretti collaboratori ci saranno James Milardo, vicepresidente, Fabio Pacifico, consigliere e direttore sportivo, Andrea Modeo, consigliere e staff tecnico, e Claudia Mariani che collaborerà al coordinamento tecnico. "Lo staff tecnico è in fase di definizione, sarà al livello del progetto - spiegano Fantini e Macori - e partirà dalla riconferma alla guida della prima squadra di Marinella Piolanti che ha portato nella scorsa stagione la squadra al quinto posto del campionato di Eccellenza".