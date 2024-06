Nuovo logo per il Ravenna calcio. Cipriani: "Un faro che guiderà il nostro cammino verso nuove vittorie"

Il Ravenna annuncia ufficialmente il restyling del proprio logo, un rinnovato emblema che rappresenta il perfetto connubio tra la storia giallorossa e una visione più moderna e dinamica proiettata al futuro.

"Il restyling del logo parte dal cuore pulsante delle nostre radici, onorando i 111 anni di storia che hanno forgiato la nostra identità e il nostro spirito di squadra. Ogni elemento del nuovo design è stato accuratamente scelto per riflettere la nostra tradizione, con un tocco innovativo che lo rende moderno, contemporaneo e versatile. Vengono enfatizzati i colori che ci caratterizzano, il giallo ed il rosso, declinati nelle cromie che ricordano l’oro veneziano ed il porpora dell’Impero Romano. I Leoni, simbolo da sempre della città, sono stati rimodernati e rimangono protagonisti della nostra identità. I nostri tifosi, che da sempre rappresentano il dodicesimo uomo in campo, potranno ritrovarsi in un simbolo che racconta chi siamo stati, chi siamo ma, soprattutto, chi vogliamo diventare. Il restyling è stato infatti concepito per dare ancora più lustro alla città di Ravenna, rappresentando con fierezza non solo la squadra, ma tutta la comunità. Vogliamo che ogni cittadino ravennate possa guardare questo nuovo simbolo con orgoglio, sapendo di portare sul petto il nome Ravenna, ovunque andremo" spiega il club giallorosso in una nota.

Motiva la scelta il presidente del Ravenna Ignazio Cipriani: “Siamo entusiasti di presentare il restyling del logo del Ravenna Football Club 1913, un cambiamento che non solo rispetta la nostra profonda eredità, ma segna anche l’inizio di una nuova era per il nostro club. Sentivamo la necessità di dare una svolta alla nostra comunicazione e alla visibilità della società, mantenendo ciò che di buono è stato fatto finora ma cambiando decisamente marcia verso un futuro che possa essere ricco di emozioni per la città di Ravenna. Questo nuovo logo è un simbolo di questo processo di rinnovamento, un faro che guiderà il nostro cammino verso nuove vittorie e nuovi successi. Vogliamo che i nostri tifosi, ovunque si trovino, possano sentirsi fieri di indossare i nostri colori e di mostrare con orgoglio il nostro nuovo emblema. I leoni devono tornare a ruggire”

"Il Ravenna Football Club 1913 è pronto a scrivere nuovi capitoli della propria storia con un logo che rappresenta non solo una squadra di calcio, ma una comunità intera. Invitiamo tutti i nostri sostenitori a unirsi a noi in questo emozionante viaggio, a condividere la nostra ambizione e la nostra passione per i colori che più ci fanno battere il cuore" conclude il comunicato del club.