Sanpaimola ancora sconfitto, Orecchia: "Dobbiamo ricompattarci e proseguire il nostro percorso"

Terza sconfitta consecutiva per il Sanpaimola, che crolla 4-0 a Gambettola. Al termine della gara, mister Andrea Orecchia analizza la prestazione dei suoi: "La partita si commenta in poche parole, ovvero che nei primi 15/20 minuti abbiamo fatto bene prendendo campo, creando i presupposti per far gol, ma non ci siamo riusciti e alla prima vera situazione per gli avversari, c'è stato un inciampo: una palla che ha scavalcato la nostra linea difensiva e il portiere in uscita ha fatto un contrasto con l’attaccante. Il rosso ha complicato la nostra partita, però la squadra non si è disunita e ha continuato a giocare. Poi, nel secondo episodio, è arrivata l’espulsione di Succi e il rigore per il Gambettola. Lì la partita si è compromessa perché 9 contro 11 per più di un tempo diventa dura. L’occasione l’abbiamo comunque avuta per accorciare lo svantaggio, con Venturi, ma la fortuna non ci ha aiutato. Poi da metà ripresa i padroni di casa hanno dilagato".

Orecchia, come dopo le precedenti sconfitte, riesce a vedere il bicchiere mezzo pieno: "Io sarò ripetitivo, ma devo congratularmi con i miei giocatori per l’atteggiamento che hanno avuto anche oggi, non arrendendosi e battagliando fino alla fine contro una squadra di ottimo livello. Una squadra che avevo pronosticato tra le prime del girone, perché ha una rosa ampia e importante. Adesso noi dobbiamo ricompattarci e proseguire il nostro percorso e farci trovare pronti domenica in casa contro un’altra squadra che ha tanti giocatori esperti".