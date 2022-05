Sanpaimola, Orecchia è il nuovo allenatore: "Dobbiamo creare un ambiente sereno di divertimento"

Prima grande ed importante novità per il Sanpaimola in vista della stagione 2022/2023: la Società ha scelto ed ingaggiato il nuovo mister Andrea Orecchia. Mister Andrea Orecchia sarà coadiuvato dal nuovo Direttore Sportivo Luca Miserocchi e dal confermato Direttore Generale Massimo Balducci.

Lughese di nascita e residenza, classe 1967, diplomato ISEF, Orecchia arriva in maglia giallorossoblu dopo tante (importanti) esperienze come head coach, direttore tecnico e/o primo assistente che vanno dalla C2 all’Eccellenza tra Imolese, Baracca Lugo, sei anni a Legnago (Vr), Castel San Pietro Terme, Vigasio (Vr), Alfonsine, Fusignano, Cervia, Argenta e Russi con cui ha vissuto ottime stagioni. E con cui ha, soprattutto, solo sfiorato i playoff in questa stagione: la sconfitta casalinga contro San Marino all’ultima giornata, infatti, ha impedito agli arancioneri di tentare la “gita” in post-season.

“Conosco l'ambiente del Sanpaimola e questo può essere sicuramente un vantaggio - sono le prime parole di Orecchia da allenatore del Sanpaimola -. Tra l’altro, quello che ho notato subito è stata la netta convergenza di idee comuni, cioè di crescita, di miglioramento, ripartendo da ciò che di buono è stato fatto fino ad ora. Soprattutto, mi piace l'aspetto di condivisione che, quotidianamente, ci deve essere all'interno della Società per andare nella stessa direzione e capire cosa si sta facendo bene e cosa invece si può eventualmente migliorare”.



La firma a maggio può essere un bel vantaggio per anticipare i tempi nella costruzione della squadra per il prossimo campionato di Eccellenza: “Abbiamo anticipato i tempi, visto anche l’anticipo della chiusura dei campionati rispetto al solito. E questo sicuramente è un vantaggio per la costruzione della squadra. Io e il D.S. Miserocchi abbiamo le idee chiare su cosa vogliamo. E su quale profilo di giocatori vogliamo avere in rosa: puntiamo a calciatori motivatissimi che abbiano voglia di sposare la causa del Sanpaimola, voglia di migliorare e di far parte di un gruppo importante che vuole far bene non solo ogni domenica, ma anche ad ogni allenamento”.



Orecchia racconta poi le sue principali caratteristiche tecniche e umane come allenatore. "I miei pilastri sono, innanzitutto, le relazioni: quando si hanno relazioni chiare con i calciatori, la Società e l’ambiente è più facile creare l’unità d’intenti all’interno dello spogliatoio. Non dico che non ci debbano essere dissapori o anche discussioni (che son naturali in un gruppo), ma a me piace la parola “confronto”: nello spogliatoio ci deve essere il rispetto dei ruoli ed una buona conoscenza interpersonale. Ritengo molto importante anche l’organizzazione, perchè una squadra di calcio deve essere organizzata quando va in campo. Il giocatore deve sempre sapere esattamente cosa fare sia in fase difensiva sia in fase di possesso. Quindi per noi sarà fondamentale che la squadra abbia un'identità forte e questa la si può avere solo con l'organizzazione. Un altro pilastro importante è il “training”, ovvero l'allenamento che è fondamentale per arrivare pronti alla domenica: deve essere intenso con pochissimi tempi morti, ma anche avere momenti di divertimento, perché tutti i ragazzi devono venire al campo con entusiasmo. Dobbiamo creare un ambiente sereno di divertimento, ma quel divertimento “sano” che ti fa andare ai “1000 all’ora”. L'ultimo, ma non ultimo, pilastro, per me fondamentale, è la mentalità. Mentalità vuol dire voglia di crescere, di migliorarsi, non accontentarsi mai, essere esigenti con se stessi per raggiungere un livello superiore rispetto a quello che si ha oggi. Mentalità vuol dire imparare dalle situazioni che non vanno bene e voler progredire in meglio per puntare a diventare insieme una squadra forte. Andare oltre alle difficoltà. Non avere alibi, ma guardare solo a ciò che possiamo controllare e influenzare”.