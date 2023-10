Sanpaimola, mister Orecchia fa mea culpa dopo il ko nel derby: "Ho chiesto un atteggiamento non nostro"

Una sconfitta che brucia quella subita al 92' dal Sanpaimola nel derby al Buscaroli di Conselice contro il Medicina Fossatone. "Primo tempo equilibrato - comincia così l'analisi dell'allenatore dei giallorossoblu, Andrea Orecchia -. Poi mi assumo personalmente la responsabilità della sconfitta, perché nel secondo tempo ho chiesto ai ragazzi un atteggiamento che non è nostro, ovvero un atteggiamento più pragmatico, ma ci siamo abbassati. Quindi la responsabilità è la mia. I ragazzi hanno fatto quello che gli ho chiesto, però, purtroppo, questo strategia non ha pagato e dopo il 90esimo abbiamo incassato il gol decisivo: ripeto, responsabilità completamente mia".

Un mea culpa da parte del tenico, che guarda già alla prossima sfida nel recupero di Pietracuta: "Una partita che sapevamo essere “sporca”, che sarebbe stata vinta da un episodio e, purtroppo, l’episodio l’abbiamo regalato noi al 92’. Anche nei cambi ho fatto delle valutazioni sbagliate. Dispiace, perché la sconfitta in casa ci lascia ancora fermi in classifica e adesso dobbiamo prepararci già per il recupero contro il Pietracuta di mercoledì 25 ottobre: sarà una trasferta ancora dura, ancora sofferta, contro una squadra che come noi lotterà fino all'ultimo secondo per non retrocedere. Abbiamo la possibilità di smuovere la classifica e dobbiamo coglierla".