Sanpaimola, mister Orecchia dopo il pareggio senza reti di Coriano: "Non abbiamo nessun rammarico"

L'allenatore del Sanpaimola Andrea Orecchia è soddisfatto del punto guadagnato a Coriano: “Abbiamo giocato con una squadra di ottimo livello - analizza il tecnico - che, secondo me, non merita la classifica che ha, perché comunque ha ottimi giocatori che hanno chiuso praticamente tutti i nostri spazi. Non era facile per noi trovare soluzioni per andare in gol: abbiamo comunque fatto una partita molto intensa, nonostante che venissimo da due partite ravvicinate (contro Valsanterno e Savignanese). Non è arrivato il gol, però ci abbiamo provato in tutti i modi su palle inattive, su azione, su cross e su tiro".

Orecchia è contento della prova dei suoi ragazzi, a cui è mancata solo la rete: "È mancato solamente l’episodio vincente, ma non abbiamo nessun rammarico. La squadra ha fatto un’altra buona prestazione: chi è sceso in campo si è fatto trovare pronto, quindi sono molto soddisfatto della prestazione dei giocatori. In questo momento ogni squadra ha il proprio obiettivo da raggiungere e quindi, da qui alla fine, saranno tutte partite molto complicate e abbiamo visto anche alcuni risultati importanti per le squadre dietro in classifica, in zona playout. Noi, nelle ultime sei partite dovremo farci trovare pronti".