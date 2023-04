Il Sanpaimola ospita il San Marino vincitore del campionato, Orecchia: "Sarà una festa"

La sfida alla capolista San Marino ha tanti aspetti importanti, a partire dal fatto che si tratta dell’ultimo match casalingo al “Buscaroli” della stagione 2022/2023 e sarà l’occasione per tanti gruppi del settore giovanile di salutare i ragazzi della prima squadra del Sanpaimola. Sarà l’occasione per rendere onore alla corazzata San Marino, formazione che ha dominato in lungo e in largo e sotto tutti i punti di vista il girone B di Eccellenza Emilia Romagna. Sarà anche l’occasione per assistere alla sfida nella sfida tra i bomber con Federico Bonavita che, alla vigilia, guida la classifica marcatori con 22 reti personali, mentre tra i biancoazzurri sarà Alex Ambrosini (a quota 17) a tentare di risalire la specifica graduatoria.

Per i giallorossoblu sarà importante tentare di “vendicare” la sconfitta rimediata nel girone di andata (2-5), anche per mantenere l’ottima posizione in classifica. Sarà il momento ideale per salutare e ringraziare anche tutta la dirigenza del Sanpaimola che, in questa stagione, ha confermato e migliorato ampiamente tutto quanto di buono già dimostrato negli ultimi campionati. E la presenza sugli spalti del proprio vivaio sarà il ringraziamento più sincero e gradito per il presidente Alex Cocchi e per tutta la dirigenza.

Penultimo appuntamento ufficiale per i ragazzi di mister Orecchia: “I ragazzi, come al solito, stanno dimostrando, anche in questo finale di stagione, di tenerci e di dare il massimo in ogni allenamento. Quindi ci stiamo preparando bene. Sicuramente in questo periodo l'obiettivo è quello anche di far giocare qualche giovane per fargli fare esperienza e siamo orientati a questo. Sarà una festa perché giochiamo contro la squadra che ha meritato ampiamente la vittoria di questo campionato e quindi ci goderemo la giornata. Ed è l'ultima partita che facciamo in casa, quindi ci teniamo a lasciare un bel ricordo di questo bellissimo campionato”.