Sanpaimola ancora sconfitto, Orecchia non è preoccupato: "I ragazzi non potevano fare molto di più"

Seconda sconfitta consecutiva per il Sanpaimola, che dopo il ko sul campo del Granamica capitola in casa col Diegaro per 2-0. Nonostante gli zero punti in classifica, l'allenatore dei giallorossoblu Andrea Orecchia vede ancora una volta il bicchiere mezzo pieno. “La partita è molto semplice da commentare: i ragazzi hanno fatto una partita strepitosa dominando in lungo e largo. Solo la sfortuna non ci ha permesso di far gol: infatti, abbiamo colpito una traversa, il loro portiere ha fatto un paio di parate importanti e loro hanno compiuto alcuni salvataggi dentro l'area al termine di alcune mischie" commenta il tecnico.

"Sinceramente i ragazzi non potevano fare molto di più: hanno dato l'anima in campo e credo che chi era sulle tribune l'abbia notato. Sono contento della prestazione. Mi dispiace per i ragazzi che in due partite dove non meritavamo assolutamente di perdere, siamo usciti con un pugno di mosche e questo mi dispiace più per loro che per me, perché hanno dato in campo veramente tutto e ci tenevano in casa a dimostrare il proprio valore. L'hanno dimostrato e solo la sfortuna ci ha impedito di poter coniugare la prestazione ad un risultato positivo" continua Orecchia, che guarda le prossime gare con ottimismo: "Quindi siamo, secondo me, sulla strada giusta, perché abbiamo disputato due ottime prestazioni. Magari l'anno scorso queste partite le avremmo vinte, magari con diversi gol di scarto, perché era un momento in cui tutto filava liscio, mentre in questo avvio di stagione abbiamo già colpito tre traverse in due partite, per dire. E’ un momento in cui la palla non vuole entrare per un motivo o per un altro, quindi andiamo avanti fiduciosi, perché contro il Diegaro abbiamo finito ancora una volta con tanti giovani in campo. La strada intrapresa è quella giusta, anche se ci sarà sicuramente da soffrire, perché questo è un campionato dove individualmente tutte le squadre hanno giocatori di valore. L'abbiamo visto anche con il Diegaro che, in due mezze occasioni, sia Diop che Louati hanno inventato due gol strepitosi e, soprattutto, vincenti all’incrocio dei pali, sfruttando due palloni innocui. Due gol che in questa categoria non si vedono tutte le domeniche".

"Quindi andiamo avanti fiduciosi anche se sappiamo che c'è da lavorare, che c'è da far crescere i giovani e che c'è da iniziare un percorso che era inevitabile affrontare. Sono convinto che quando crei tanto, quando sei costantemente nell'area dell'avversario e metti tanti palloni dentro l'area, poi, alla fine, la fortuna poi girerà. L'importante in questo momento è non avvilirsi, non demoralizzarsi, non vedere il bicchiere mezzo vuoto, ma lavorare e proseguire nel nostro percorso” chiude l'allenatore del Sanpaimola. Da non sbagliare, ora, la delicata trasferta di domenica 17 settembre (ore 15,30) a Gambettola contro un’altra formazione ancora al palo dopo due match di campionato.