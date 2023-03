Orecchia (Sanpaimola): "A Borgo Tossignano vittoria importante, prolunghiamo il nostro sogno"

Mister Andrea Orecchia è raggiante dopo la vittoria del suo Sanpaimola in casa della Valsanterno: "A Borgo Tossignano è stata una partita equilibrata, una partita dove la posta in palio era alta perché entrambe le formazioni si giocavano qualcosa di importante per il proprio campionato. In campo ho visto molto agonismo, ma è stata una partita tutto sommato corretta, con diverse palle gol da una parte e dall’altra. Terreno di gioco difficile a cui i miei ragazzi si sono adeguati molto bene e velocemente: abbiamo portato a casa i 3 punti grazie al colpo di testa di Bonavita a pochi minuti dalla fine".

Ora i giallorossoblù sono quarti a -3 dal secondo posto occupato dal Progresso. "Per noi è una vittoria importante perché prolunghiamo il nostro sogno - dice Orecchia - e, a 8 partite dalla fine, i ragazzi e tutto l’ambiente si meritano questa posizione e di sognare il più possibile. Poi sono molto soddisfatto perché, nell’azione del gol-vittoria, è stato determinante Venturoli, un classe 2005 che ha già diverse presenze e che è stato bravo a crederci su una palla in area, riuscendo a non farla uscire: da quel gesto tecnico è nata l’azione del gol e quindi il mio plauso va a lui e pure agli altri giovani che si fanno sempre trovare pronti. Come Turrini, ad esempio, che ha giocato titolare e che ha disputato un’ottima partita, cercando pure la conclusione e fornendo ad Alessandrini un bell’assist (che poi non è stato concretizzato, ndr). Sono contento della crescita, oltre che della squadra, anche individuale dei ragazzi del nostro vivaio che si stanno rendendo protagonisti di questo campionato. Allo stesso modo sono contento per Bonavita che ha segnato il 19º gol: se li merita tutti e ne sono contento. L’ambiente si sta godendo questo magnifico momento e noi speriamo di farlo durare il più a lungo possibile".

Ora c'è il turno infrasettimanale. "Già mercoledì avremo una bellissima partita contro una squadra allenata molto bene da Montanari, una squadra che all'andata mi ha impressionato per tecnica e per personalità: credo che mercoledì sera al “Buscaroli” si vedrà sicuramente una bellissima partita” chiude l'allenatore.