Calcio femminile, Ravenna e Cesena dividono la posta in palio

Finisce 1-1 il derby tra Ravenna Women e Cesena, le reti entrambe nella ripresa: prima Sechi, poi Burbassi fissa il pari. Al 10' Porcarelli di poco non inquadra lo specchio della porta, al 35' occasione anche per Gianesin che salta il portiere ma si allarga troppo e perde l'attimo per tirare. Al 52' passano le bianconere con Sechi che si gira in area e trova la rete, ma le padrone di casa impattano all'81' con Burbassi, brava a battere Serafino sul palo lontano sfruttando il suggerimento di Ventura.

Tabellino

Ravenna - Cesena: 1-1

Ravenna: Vincenzi; Gardel, Giovagnoli, Raggi; Ventura, Domi, Mariani Elisa, Candeloro (67' Scarpelli), Barbaresi; Gianesin, Mariani Elena (55’ Burbassi)

A disp: Bedeschi, Tonelli, Carli, Mascia, Carrer

All: Ricci

Cesena: Serafino; Casadei, Pastore, Cuciniello, Nano (90' Costa); Iriguchi (84’ Alkhovik), Mak, Porcarelli; Distefano (65' Ploner), Sechi, Miotto

A disp: Bardi, Amaduzzi, Kiamou, Bizzocchi

All: Ardito

Arbitro: Leonardo Salvatori di Macerata

Assistenti: Riccardo Persichini di Macerata e Mattia Piccinini di Ancona

Ammonizioni: 61’ Gardel [R], 79’ Cuciniello [C], 95’ Raggi [R]

Reti: 52’ Sechi [C], 81’ Burbassi [R]