Il Ravenna Women esce indenne da Cesena, pari a reti bianche

Ottimo risultato per il Ravenna Women orfano del suo capitano Cimatti (in quarantena) che strappa un buon punto al Cesena. Le bianconere non riescono a sbloccare il risultato nonostante 2 pali e 1 traversa che mettono in evidenza il buon momento di forma di Serafino. La difesa del Ravenna Women ha imbrigliato Costi, che non è riuscita a ripetere le performance delle gare precedenti. Le leonesse sono dunque alla ricerca di una quadra nel gioco nella concretizzazione delle trame offensive, in attesa di un risultato.

Tabellino

Cesena - Ravenna: 0 - 0

Impianto Sportivo Martorano - Cesena

RAVENNA WOMEN F.C.

Serafino, Greppi, Barbaresi, Burbassi, Ligi (42’ st Boldrini), Capucci, Distefano, Morucci (31’ st Poli), Giovagnoli, Raggi, Benedetti (49’ st Giachetto). A disposizione: Tanzini, Crespi, Vicenzi. All. Massimo Ricci

CESENA F.C.: Frigotto, Pavana, Carlini, Casadei, Costi, Petralia (20’ st Vivirito), Casadio (1’ st Beleffi), Bernardi (40’ st Galli), Cuciniello, Franco, Pastore. A disposizione: Pinna, Nagni, Pignagnoli, Montes De Oca Muno, Costa. All. Gian Luca Zanetti

Ammonite: Capucci (R), Franco (C)