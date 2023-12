Prodezza di Pezzi, il Faenza piega di misura il Forlimpopoli

Una partita intensa tra Faenza e Forlimpopoli che hanno onorato l’impegno e divertito il pubblico allo stadio “Bruno Neri”. Hanno avuto la meglio i manfredi grazie alla prodezza di Pezzi. La contemporanea vittoria di misura (2-1) della Sampierana sul Bakia Cesenatico vale per i cesenati il primo posto in classifica con un punto sul Faenza e il titolo di campione d’inverno. La sfida riprenderà con la prima giornata del girone di ritorno. Il Faenza sarà ancora allo stadio “Bruno Neri” il 6 gennaio 2024 per incontrare il Classe dell’ex mister Andrea Folli.

La partita

Apre le ostilità il faentino Gjordumi intervenendo su un cross di Benini da calcio d’angolo, ma la sua mira non è precisa. Per il Forlimpopoli ci prova capitan Giorgini su calcio di punizione dalla distanza, senza però creare problemi alla difesa manfreda. Cinque minuti dopo il Faenza passa in vantaggio. Recupera palla Benini e con traversone pesca in area Pezzi che ferma il pallone con il sinistro e poi con il destro lo manda con una parabola perfetta a giro all’incrocio dei pali. Un colpo da maestro che vale l’1-0. La squadra ospite di mister Bettini non ci sta e costruisce con Ulivieri, che di testa manda alto. Migliore l’azione della formazione di casa di Vezzoli in verticale sull’asse Gjordumi, Pezzi e Lucarelli che conclude in diagonale troppo debolmente dando a Billi la possibilità di parare a terra. Prima della fine del tempo Spadaro, lanciato sul filo del fuorigioco, si trova a tu per tu con il portiere manfredo Ruffilli, ma spreca facendosi rimontare dal difensore De Marco.

Nel secondo tempo il Forlimpopoli parte a spron battuto con un pressing deciso. Radoj per due volte in due minuti tira alto, prima su calcio d’angolo e poi non sfruttando un bel cross di Marzocchi un attimo prima di essere sostituito dall’ex di turno Chiarini che è però sfortunatissimo. Il centravanti infatti si impegna in uno scatto superando Gabrielli, ma poi rallenta dolorante, vittima probabilmente di uno strappo. Riesce a concludere su un cross dalla destra, mandando la sfera di poco a lato, poi è costretto a uscire dopo appena quattro minuti, lasciando il posto a Vokrri. Poco dopo ancora Spadaro in contropiede si fa luce in area ed è preciso al tiro, ma il suo diagonale trova l’intervento di piede di Ruffilli che sventa la minaccia. Il Faenza si riaffaccia in avanti con Marocchi che mette al centro un bel traversone su cui Billi interviene in anticipo allontanando il pallone, poi lo stesso portiere di pugno devia sul tiro di Pezzi. E’ Gjordumi a pochi minuti dalla fine a ritrovarsi la sfera e il portiere avversario avanzato, ma il suo tentativo di sorprenderlo con un pallonetto dalla distanza non va a buon fine. Gli ultimi assalti dei biancoblù ospiti non hanno effetto e il match va in archivio l’ 1-0 del Faenza.

Tabellino

Faenza – Forlimpopoli 1-0

Faenza: Ruffilli, De Marco, Gimelli, Gabrielli, Prati, Bertoni, Tuzio, Benini (16’ st Marocchi), Lucarelli (26’ st Karaj), Pezzi (43’ st S.Albonetti), Gjordumi. A disposizione: Fabbri, Brusi, Caroli, Manaresi, Zani, M. Albonetti. All. Vezzoli

Forlimpopoli: Billi, Strammiello (43’ st Iacchetta), Marzocchi, Dotti, Mambelli, Giorgini, Spadaro, Buscherini (14’ st Ensini), Radoj (5’ st Chiarini, 9’ st Vokkri), Ulivieri, Diop. A disposizione: Lanci, Triolo, Celli, Torroni, Milandri. All Bettini

Arbitro: Tassi di Forlì – assistenti: Lombardi e Saccone di Forlì

Reti: 30’pt Pezzi

Ammoniti: Prati, Tuzio; Mambelli, Ulivieri, Diop, all. Bettini.

Angoli: 2-7

Recupero: 0’ – 6’