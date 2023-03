Eccellenza, Classe sconfitto in trasferta dal Pietracuta

Due reti incassate nel primo tempo condannano il Classe sul campo del Pietracuta. I biancorossi restano in zona playout assieme al Sant'Agostino (un gradino sotto i biancorossi) dopo la sconfitta per 2-0 contro i riminesi. Al 17' cross di Francesco Fabbri per il colpo di testa vincente di Filippo Fabbri. L'episodio che porta al raddoppio dei rossoblù arriva al minuto 40: punizione di Evaristi e fallo di mano degli ospiti in area di rigore, dal dischetto Fratti non sbaglia. Nel secondo tempo poche emozioni, le conclusioni di Galli e Frisari terminano alte. Pietracuta che si porta a +9 dalla più alta posizione dei playout occupata proprio dai ravennati.