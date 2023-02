Eccellenza, il Sanpaimola fallisce un rigore nel recupero e non va oltre lo 0-0 col Pietracuta

Rammarico per il Sanpaimola, che fallisce un rigore nel recupero del secondo tempo con bomber Bonavita e non va oltre lo 0-0 a Pietracuta. Il centravanti calcia male e permette ad Amici di respingere coi piedi. I giallorossoblù restano quarti a -4 dal Russi e una lunghezza sopra la Savignanese.

La partita

Partono fortissimo i giocatori del Sampaimola che si gettano in massa alla ricerca del gol immediato, mettendo alle corde i sonnacchiosi pietracutesi. La difesa traballa ma regge e, passata la sfuriata, comincia un’altra partita che vede i rossoblu locali, oggi indossanti un improbabile completo arancione, ribattere colpo su colpo alle iniziative dei più quotati avversari. È così che al 6’ Faeti serve centralmente Zannoni ma il centrocampista sammarinese calcia debolmente. Il rientrante Evaristi al 13’ calcia una splendida punizione destinata all’incrocio dei pali, dove però arriva Baldani a respingere in tuffo. Sul seguente corner Faeti sciupa una buona chance da sotto porta. Ancora Evaristi pericoloso al 19’ con una conclusione dalla distanza che lambisce il palo alla sinistra di Baldani. Allo scadere di tempo Faeti, trovato nel cuore dell’area, manca la deviazione vincente.

La ripresa si apre con la più ghiotta delle opportunità create dal Pietracuta: Evaristi crossa per Faeti che calcia alto da sottoporta. Rifiata il Pietracuta, cedendo campo al Sampaimola che al 60’ va vicino alla marcatura con una deviazione ravvicinata di Derjai respinta da Amici. Lo stesso Derjai al 70’ calcia una violenta punizione dal limite dell’area che Amici ribatte non senza affanno. Ancora Amici protagonista di una preziosa respinta al 77’ su conclusione di El Bouhali. Nel finale di partita il Pietracuta si presenta di nuovo in fase offensiva con una serie di corner ben battuti da Francesco Fabbri per le teste di Masini prima e Tomassini poi, ma la loro mira non è precisa. Nei minuti di recupero gli ospiti si riversano in massa nell’area pietracutese dove avvengono una serie di scontri, uno dei quali giudicato dal signor Cafaro di Bra passibile di calcio di rigore. Dal dischetto Bonavita calcia rasoterra, purtroppo per lui non ingannando un freddo Amici che respinge con i piedi.

Tabellino

Pietracuta vs Sampaimola 0-0

Pietracuta: Amici, Fabbri Fe., Pasolini, Fabbri Fr., Lessi, Masini, Faeti (72’ Galli), Zannoni (72’ Tosi), Fratti, Louati (82’ Tomassini), Evaristi (82’ Giacobbi). A disp. Fabbri D. Cobo M., Giannini, Cobo L., Fabbri Fi. All. Fregnani.

Sampaimola: Baldani, Landini, Cerasuolo, Sabbioni, Raccagni, Succi, Derjai, Scala (66’ Alessandrini S.), Bonavita, El Bouhali, Fisconi (75’ Turrini). A disp. Ferrini, Ozuni, Raffaellini, Donattini, Gasparri, Alessandrini M., Mazza. All. Battilega.

Arbitro: Cafaro della sezione di Bra. Ammoniti: Masini, Faeti, Fratti e Succi.