Calcio femminile, il Ravenna torna da Bari con un punto

Terzo risultato utile consecutivo per il Ravenna Women che torna da Bari con un punto molto importante recuperato nel secondo tempo in una partita combattuta e aperta sino all'ultimo minuto. Parte forte il Ravenna che prende subito una traversa con Benedetti in un primo tempo che vede protagoniste le padrone di casa: con pressing stretto il Bari prende campo e passa in vantaggio al 25' grazie a Spyridonidou. Il Ravenna non perde coraggio riuscendo a controbattere le offensive del Bari.

Un secondo tempo con rinnovata determinazione per le giallorosse grazie anche all’entrata di Distefano che all’ 82’ segna un punto d’oro per una grande prestazione. Il Bari non demorde ma il Ravenna è pronto a colpire in contropiede. Ed è sempre Distefano a mettere in difficoltà la difesa con incursioni che fanno salire il baricentro della squadra. Domenica arriva la capolista Brescia per una sfida tra Leonesse.

Tabellino

Pink Bari - Ravenna: 1 - 1

Campo A.Antonucci - Bitetto (Bari)

Reti: 25’ Spyridonidou (B), 82’ Distefano (R)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Serafino, Greppi, Cimatti (Distefano), Burbassi, Crespi, Ligi, Capucci, Gianesin, Morucci, Giovagnoli, Benedetti. A disposizione: Poli, Baruffaldi, Raggi, Vicenzi. All. Massimo Ricci

A.S.D. PINK SPORT TIME

Spyridonidou, Strisciuglio, Fuhlendorff, Larenza, Labianca, Bonacini (Laface), La Macchia, Nefrou, Diaz Leblic (Di Criscio), Riboldi, Maffei (Papapicco)

A disposizione: Shore, Protopapa, Fanelli, Paparella. All. Cristina Mitola

Ammonite: Larenza (B), Greppi (R)