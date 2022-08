Ravenna, per la difesa arriva Pipicella da Catanzaro: "Sono dinamico, forte sull'anticipo e sulla marcatura"

Il Ravenna annuncia di avere trovato l’accordo con il Catanzaro per il passaggio a titolo temporaneo di Alessio Pipicella in giallorosso. Classe 2003 nato a Locri, è reduce da sei anni nel settore giovanile calabrese. Nella scorsa stagione costantemente aggregato alla prima squadra allenata da Vivarini ha potuto fare la conoscenza di Abbey, ritrovato al Ravenna. Ha già svolto in mattinata il primo allenamento agli ordini di mister Serpini e sarà da subito a disposizione.

Le prime parole di Pipicella: “Sono un difensore dinamico, forte sull’anticipo e sulla marcatura. Sono stato subito accolto molto bene, ho avuto una bella impressione dall’ambiente, dai compagni e dal mister. Mi impegnerò fin da subito per dare il massimo alla squadra per potere raggiungere i nostri obbiettivi".