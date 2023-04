Calcio, il Ravenna strappa un punto alla Pistoiese: a segno Guidone

Buon punto esterno per il Ravenna, che ferma sull'1-1 la Pistoiese. Pareggio che tiene gli uomini di Gadda in quinta posizione, l'ultima dei playoff, e costringe i toscani ad abbandonare definitivamente la corsa alla vetta della classifica: vince il girone D e sale in serie C la Giana Erminio, Pistoiese che chiude seconda. Primo tempo equilibrato, l'occasione più ghiotta ce l'hanno i romagnoli con Lisi che si inserisce sul cross basso di Marangon e sfiora il primo palo. Sblocca la contesa capitan Guidone al 69', che va in rete finalizzando un perfetto contropiede giallorosso. Mehic fissa poi l'1-1 finale al minuto 84 con un gol in mischia. Nell'ultima gara di campionato il Ravenna ospiterà al Benelli il Lentigione.