Calcio, il Ravenna espugna Pistoia e resta primo in classifica

Il Ravenna comincia il girone di ritorno nel migliore dei modi. La prima gara del nuovo anno vede i giallorossi espugnare Pistoia per 3-0, a segno Diallo e due volte Sabbatani nella ripresa. Partita subito in discesa per i ragazzi di Gadda: all'ottavo minuto i toscani restano in 10 per l'espulsione di Kamana dopo un fallo su Diallo. A sbloccare la gara è proprio Diallo con un colpo di testa su cross di Tirelli al 28'. Nella ripresa sale in cattedra Sabbatani che trova il gol del raddoppio al 76' su cross di Rrapaj e firma la doppietta al 91' su suggerimento di Zattini. Ravenna quindi ancora in testa alla classifica con 39 punti, 3 sopra il Victor San Marino. Domenica prossima al Benelli i giallorossi affronteranno un'altra toscana, il Prato.