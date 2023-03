Del Duca-Comacchiese, Pozzi: "A questo punto è obbligatoria la vittoria"

Questa volta i tre punti sono d’obbligo per la Del Duca Grama. Contro la Comacchiese si tratta di una sfida diretta per cercare di strappare un posto per i play-out salvezza. Tutte e due le squadre navigano nelle zone rosse della graduatoria e per entrambe la gara di domenica rappresenta una sorta di ultimo treno che passa, sul quale bisogna salire a qualunque costo. Per questo i biancazzurri devono assolutamente vincere, non ci potranno più essere giustificazioni, come conferma lo stesso tecnico.

“A questo punto contro la Comacchiese è obbligatoria la vittoria - commenta mister Enrico Pozzi -, in quanto veniamo da buone prestazioni senza aver raccolto punti, ma alla fine quello che conta è il risultato. È uno scontro diretto nel quale serve assolutamente conquistare l’intera posta in palio, senza più recriminare. Ormai non basta più interpretare bene le gare, creare occasioni, tenere testa degnamente all’avversario come abbiamo fatto domenica scorsa contro il forte Progresso, o come è avvenuto nelle scorse gare, ora serve soltanto fare risultato, soprattutto contro le dirette concorrenti. E le ultime tre prestazioni dei ragazzi ci danno fiducia”.