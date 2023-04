La già retrocessa Del Duca in campo a Russi, Pozzi: "Non andremo in campo per fare una passeggiata"

A 14 punti di distanza dall’ultimo posto per i play out, quando mancano quattro gare alla fine del campionato, la retrocessione è già decretata per la Del Duca Grama, che domenica sarà in campo a Russi, squadra forte, che solo la matematica tiene in corsa per i play off. Persi tutti i treni, un po’ per demerito e un po’ per sfortuna (domenica scorsa il gol del successo del Pietracuta è arrivato al 92’) i biancazzurri si avviano mestamente a chiudere questa stagione, cercando di onorare al meglio gli impegni che mancano. Troppo presto per fare bilanci, anche perché la delusione è

palpabile in tutto l’ambiente.

“Andremo a Russi a giocare la nostra partita - è il commento di mister Pozzi -, mancano quattro partite nelle quali cercheremo di non regalare nulla agli avversari. Sappiamo che incontreremo una squadra forte, proveremo a fare bene, ma indipendentemente dall’avversario non andremo in campo per fare una passeggiata, ma per chiudere questa stagione con dignità”.