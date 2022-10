Del Duca ospite della Futball Cava, Pozzi: "La ricerca della prima vittoria non deve diventare un assillo"

Del Duca Grama ancora alla ricerca del primo successo o almeno di punti per smuovere un po’ la classifica. L’undicesima partita del campionato si giocherà in anticipo sabato alle 15 e l’avversario Futball Cava Ronco è squadra di metà classifica, difficile da imbrigliare, come lo sono tutte in questa stagione per i biancazzurri, che faticano ad ingranare. Nonostante questo, i ragazzi si allenano con impegno, molto uniti e motivati, desiderosi di uscire al più presto dal tunnel.

Lo conferma il tecnico Enrico Pozzi: “Nonostante la classifica e i risultati che non arrivano - commenta – l’ambiente fortunatamente è positivo, l’entusiasmo non manca e i ragazzi si stanno applicando al massimo per provare ad uscire da questa situazione. La ricerca della prima vittoria non deve diventare un assillo, per questo ci stiamo allenando con tranquillità, cercando ovviamente di lavorare in maniera più specifica per eliminare alcuni errori sia individuali che collettivi che ancora ci penalizzano". Sulla prossima sfida, così il tecnico: "Domani andremo a giocare la nostra partita con la testa libera, non con l’obbligo di dover fare risultato a tutti i costi perchè sarebbe controproducente. Cercheremo di dare il massimo, provando a fare emergere la nostra personalità e il nostro carattere. Siamo tutti consapevoli della situazione, per questo abbiamo preparato bene la partita, ci siamo preparati bene, sappiamo quello che dobbiamo fare".