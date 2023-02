Trasferta contro il Masi Torello Voghiera per la Del Duca, Pozzi: "Andremo lì per ribattere colpo su colpo"

Trasferta non facile contro il Masi Torello Voghiera, in terra ferrarese, quella che attende domenica la Del Duca Grama. Una gara importante per i ragazzi di mister Enrico Pozzi, che arrivano da due sconfitte da riscattare, in maniera da ripartire nella scalata alla classifica e impedire alle altre contendenti di prendere il volo. Ma anche l’avversario ha sete di punti per poter uscire dalle acque mosse dei play-out e guadagnare al più presto la salvezza. Sarà una bella lotta.

“Dobbiamo cercare di fare risultato in quanto veniamo da due sconfitte senza aver raccolto punti - dichiara mister Enrico Pozzi -. Andiamo in un terreno difficile contro una squadra ostica, in quanto le formazioni ferraresi si caratterizzano proprio per la determinazione, la grinta e l’aggressività che mettono in campo. Non sarà facile, ovviamente, ma andremo lì per ribattere colpo su colpo e non farci intimidire. Abbiamo lavorato in settimana su quegli aspetti che sono ancora lacunosi e che sono stati evidenziati anche domenica scorsa. Quando perdi e non meriti la sconfitta significa sempre che qualcosa non va, in particolare dobbiamo avere un po’ più di umiltà. Sappiamo che tutte le partite sono come delle finali, ma quando arrivi da due risultati negativi l’incontro diventa ancora più importante. Sono convinto che i ragazzi faranno bene, ce la metteranno tutta, sono concentrati e battaglieri, poi vedremo quello che viene fuori”.