La Del Duca affronta il Coriano sul sintetico di Gabicce, Pozzi: "Meglio che i campi pesanti di questi tempi"

Due squadre che attraversano un buon momento di forma e che domani si trovano di fronte sul terreno sintetico di Gabicce Mare per impraticabilità del campo dello stadio di Coriano. Tanto la Del Duca Grama che il Tropical Coriano non possono lasciare all’avversario punti che potrebbero diventare determinanti per la salvezza, attraverso l’accesso ai play-out, quindi se la giocheranno senza risparmiare energie.

Lanciatissimi dopo le tre vittorie consecutive, i ragazzi di Enrico Pozzi arrivano all’appuntamento carichi e consapevoli delle loro attuali potenzialità, circondati da un ambiente che regala serenità e fiducia. Anche i biancorossoblu del Coriano nelle ultime settimane hanno cambiato marcia, inanellando dopo il cambio sulla panchina (il nuovo mister è Massimo Scardovi) due successi e due pareggi. “Incontriamo una formazione da non sottovalutare in quanto arriva da una striscia positiva di quattro giornate - dichiara il tecnico della Del Duca, Enrico Pozzi -. Ha cambiato allenatore scegliendo un tecnico preparato, che conosce bene la categoria, le sue squadre giocano sempre molto bene e in maniera aggressiva, quindi sarà sicuramente una bella partita da giocare. Noi arriviamo al meglio, abbiamo entusiasmo, vogliamo continuare a scalare la classifica. I ragazzi stanno bene, si allenano ai 2000, sono carichi, sarà un bel banco di prova. Anche noi ci metteremo grinta, cattiveria, aggressività e soprattutto entusiasmo, e scenderemo in campo per vincere ovviamente”.

Due giorni fa è stato comunicato il cambio di campo per impraticabilità del terreno del Coriano, si giocherà

sul sintetico di Gabicce Mare. Cambia qualcosa per voi?

“Noi ne siamo contenti, per le nostre caratteristiche preferiamo il sintetico rispetto ai terreni pesanti di questi tempi”.