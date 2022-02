Matteo Prati del Ravenna convocato in rappresentativa nazionale dilettanti

La stagione vissuta da protagonista e le ottime prestazioni di Matteo Prati con la maglia giallorossa non sono certo passate inosservate agli addetti ai lavori ed al selezionatore della rappresentativa di Serie D Giuliano Giannicchedda.

Il centrocampista ravennate classe 2003 è stato infatti selezionato per il primo raduno nazionale del 2002 previsto dal 7 al 9 febbraio a Genova. Prati insieme agli altri 21 convocati si ritroverà il 7 febbraio per svolgere alcune sedute di allenamento. Il raduno si concluderà con una partita amichevole contro i pari età della Sampdoria nel pomeriggio del 9 febbraio (fischio d’inizio ore 14,45 partita visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti).