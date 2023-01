Calcio, il Ravenna cade a Prato: giallorossi sconfitti 3-1

Squadra in casa

Squadra in casa Prato

Parte male il Ravenna nell'anno nuovo. La trasferta di Prato si chiude con una brutta sconfitta per 3-1, a nulla serve il gol nel finale di Guidone. Giallorossi che restano fermi a quota 27 punti in decima posizione, seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di Gadda che cercheranno il riscatto domenica prossima, quando al Benelli arriverà lo Scandicci.

Partono meglio i toscani colpendo un palo con Ciccone, poi i romagnoli si rendono pericolosi soprattutto con Guidone, che chiama al riflesso l'estremo difensore di casa. Chance anche per Abbey, che dopo aver scambiato con Marangon calcia alto di poco. In avvio di ripresa il bruciante uno-due del Prato indirizza la gara. Al 47' segna Diallo di testa su calcio d'angolo, due minuti dopo Mobilio raddoppia su calcio di rigore. Tris ancora di Mobilio che firma la doppietta al 70', sfruttando un errore della difesa giallorossa. Gol della bandiera di Guidone all'88', assistito da Abbey da dentro l'area piccola.