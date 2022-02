Il Sanpaimola a Coriano per ritrovare il successo lontano da Conselice

Mostrati i muscoli contro la super capolista Riccione (pur senza aver incassato punti), il Sanpaimola sa che può battersi alla pari contro tutte le avversarie nel girone di ritorno. Domenica 13 febbraio, i ragazzi di mister Tinti sfideranno in trasferta il Tropical Coriano che sta occupando il 4° posto assoluto della classifica. All’andata i giallorossoblu persero 0-1, per via del guizzo all’80’ del giovane neoentrato Canini che risolse il match. Il Sanpaimola fu in partita per 90’, lottando alla pari, ma dovette registrare la terza sconfitta consecutiva ad inizio torneo.

Sull’onda di quell’equilibrio sarà importante per i ravennati sfidare a viso aperto i riminesi, al fine di poter cogliere un successo in trasferta che manca ormai dal 7 novembre 2021 sul campo di San Pietro in Vincoli (2-1). Tra gli avversari, particolare attenzione agli attaccanti più prolifici, come Alberto Rivi (4 reti), Filippo Fabbri (3) e la coppia Francesco Canini e Matteo Vitaioli (2). Palla al centro alle ore 14,30.