Trasferta a Castenaso per la Del Duca, Ragazzini: "La partita più difficile finora"

Difficile trasferta a Castenaso per la Del Duca Grama, chiamata a reagire dopo la deludente prestazione di sette giorni fa. L’avversario bolognese, forte sulla carta, finora ha raccolto meno di quello che aveva messo in preventivo (due vittorie e due sconfitte), quindi si farà trovare molto agguerrito. L’obiettivo dell’undici biancazzurro ovviamente è quello di raggranellare punti per rimpinguare la classifica, ma soprattutto di mostrare carattere e voglia di lottare. Dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Tropical Coriano, il tecnico Emiliano Ragazzini ha parlato a lungo con i giocatori per cercare di capire il gruppo e ritrovare le motivazioni giuste per proseguire il percorso. “Sarà sicuramente la partita più difficile tra quelle giocate finora – commenta il mister –. Dopo la prestazione da dimenticare con il Coriano e i confronti che ci sono stati in settimana, serviti anche per comprenderci meglio, dobbiamo dare una risposta a livello caratteriale. Per questo mi aspetto un segnale forte da parte dei miei giocatori, nonostante la forza dell’avversario bolognese”.

Sulla settimana trascorsa, così Ragazzini: “Abbiamo lavorato molto bene, i ragazzi mi hanno seguito concentrati e molto sereni. A questo punto è necessario resettare tutto e ripartire da zero. Andiamo a Castenaso per giocare la nostra gara con coraggio, questo è quello che mi auguro ed è quello che ho cercato di trasmettere ai giocatori, perché nel calcio non sempre vince chi è più forte sulla carta, anche se troveremo davanti una formazione molto ben attrezzata, con giocatori veramente forti. Porteremo rispetto, ma non dobbiamo aver paura”.