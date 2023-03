Del Duca-Cava Ronco, Pozzi: "Possiamo giocarcela e sperare di raccogliere qualcosa"

La speranza di salvezza non è svanita, in quanto ci sono ancora 27 punti in palio, e la Del Duca continua ad allenarsi con caparbietà ed impegno. Le difficoltà non mancano, ma l’importante è non farsi prendere dal nervosismo in campo e non commettere errori che purtroppo risultano sempre fatali. Prossimo avversario casalingo dei biancazzurri è il Cava Ronco, formazione che in questo 2023 ha fatto l’abbonamento ai pareggi. Un undici che fatica a vincere, quindi, ma anche un undici che non è facile far capitolare. E la Del Duca Grama, reduce da due sconfitte, fanalino di coda, ha sempre più bisogno di punti per continuare a tenere aperta la porta dei play out salvezza.

“Incontriamo una squadra equilibrata - dichiara mister Enrico Pozzi -. Anche se l’avversario da più di due mesi raccoglie solo pareggi, non va sottovalutato ed è sicuramente ostico. In ogni caso dipende tutto da noi, se teniamo alta la concentrazione per tutti i 90 minuti possiamo giocarcela e sperare di raccogliere qualcosa perché, come è successo puntualmente anche domenica scorsa, appena caliamo, commettiamo errori che poi paghiamo cari. In settimana abbiamo lavorato bene, facendo leva proprio sulla concentrazione, il gruppo c’è e la squadra è viva, nonostante le difficoltà di risultati e di classifica. Speriamo bene anche questa volta”.